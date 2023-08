Santé : un vaccin contre la bronchiolite disponible dès septembre

La Haute Autorité de Santé a donné un avis favorable, jeudi 3 août, pour un traitement préventif contre la bronchiolite. L’infection respiratoire est particulièrement violente pour les nourrissons. Le traitement sera disponible à partir du mois prochain et sera remboursé.

C’est une visite de routine chez la pédiatre pour un bébé. Il est en pleine forme et déjà protégé contre une maladie courante quand l’automne se profile : la bronchiolite. À deux mois, il a fait partie d’une étude clinique et bénéficié d’un tout nouveau traitement préventif : le Beyfortus. Résultat, le bébé a passé un hiver tranquille. "On n’a rien eu du tout pendant tout l’hiver (...), il n’a pas été malade une seule fois donc on suppose qu’effectivement, le vaccin a beaucoup joué", affirme sa maman.

83 % de protection contre les formes graves de la maladie

Le traitement préventif est destiné aux bébés jusqu’à un an. Une seule injection offre 83 % de protection contre les formes graves de la maladie. Le Beyfortus sera disponible chez les pédiatres dès septembre sans frais pour les familles. Après le Beyfortus, les autorités sanitaires françaises devraient bientôt se prononcer sur un traitement pour les futures mères. Le vaccin pourrait aussi être administré au plus de 60 ans chez qui la bronchiolite peut être grave.