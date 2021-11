Santé : les mutuelles en danger de disparition ?

Devenues de plus en plus chères, notamment pour les retraités, les mutuelles sont de moins en moins accessibles pour les Français. Pourrait-on se passer des mutuelles et se reposer uniquement sur la Sécurité sociale ? Reportage.

Les mutuelles sont incontournables pour la plupart des dépenses liées à la santé des Français, mais elles sont désormais dans le viseur du gouvernement, qui souhaite donner une plus grande importance à la Sécurité sociale et la carte Vitale. Si certaines mutuelles sont perçues comme étant trop chères, 96% des Français disposent toutefois d'une complémentaire santé.

Des tarifs variables selon l'âge des clients

Les retraités sont les principales victimes du système, car leurs retraites ne suivent pas la courbe des augmentations. Leurs cotisations représenteraient 11% de leurs revenus totaux. Un chiffre qui pourrait continuer de grimper et atteindre 16% en 2040. Pour Daniel Rosenweg, auteur d'un livre sur les mutuelles, c'est injuste. "Quand on va à la retraite, on perd près de 40% de ses revenus. Au moment où on perd 40% de ses revenus, la mutuelle va vous dire 'Vous commencez à nous coûter beaucoup plus cher parce que vous êtes un gros risque'", explique-t-il. Selon les mutuelles, l'Assurance Maladie ne pourra pas compenser et prendre en charge la plupart de nos dépenses.