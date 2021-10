Santé : vers une flambée des tarifs des mutuelles en 2022

Les mutuelles sont censées mieux prendre en charge vos dépenses de santé, mais pour cela, elles vont avoir un coût qui est de plus en plus élevé : 2 883 euros en moyenne pour un couple de seniors, soit 12 euros de plus que l'an passé. Derrière ces tarifs se cachent des disparités entre les territoires, mais aussi entre les âges. Selon les chiffres de Meilleurtaux Assurance, le coût des complémentaires santé pour un couple de seniors dépasse parfois les 3 000 euros par an en Corse, dans le Nord, à Paris, mais aussi dans la région Paca.

Dans les zones rurales, les tarifs sont moins élevés

Comment peut-on expliquer une telle différence ? Plus les assurés sont âgés, plus ils ont recours aux soins. Les assureurs calculent aussi les primes en fonction des habitudes de consommation qui sont plus importantes dans les zones urbaines. Les patients consultent plus souvent, plus facilement et c'est donc logiquement que la facture grimpe. Dans les zones rurales, les tarifs sont moins élevés. "On va avoir plus de kilomètres à faire pour aller voir des médecins et des spécialistes. Si on rembourse moins, on paye moins", explique Fabien Soccio, expert en assurances à Meilleurtaux.