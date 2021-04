Revenir dans l'instant présent

Dans un premier temps, Stéphane Faure suggère d'arrêter de se focaliser sur le passé ou sur le futur. "On va faire des anticipations la plupart du temps négatives sur ce qui peut se passer dans le futur. Et on va ressasser les 'ah c'était mieux avant' etc. Et générer en nous un sentiment d'impuissance", explique-t-il. Il est donc nécessaire de revenir dans l'instant présent. Pour ce faire, Stéphane Faure conseille de prendre une posture dans laquelle on se sent bien et de prendre conscience de son souffle. "L'essentiel est de simplement être là, dans la respiration", assure-t-il.

Être parfaitement à ce qu'on fait

"Une autre étape qui va sans doute vous être utile, c'est de mettre en place des mouvements en conscience", conseille Stéphane Faure. Selon lui, c'est une méthode très simple qui va permettre de se rassembler. "Ça évite que votre esprit ne se disperse et génère une agitation mentale." Par exemple, cela peut se faire lorsqu'on cuisine : essayer de se concentrer sur l'action même de cuisiner.

Accueillir ses émotions

"On peut avoir toute sorte d'émotion en ce moment entre la peur, l'inquiétude, l'agacement, la colère", explique Stéphane Faure. De telles émotions peuvent aussi être exacerbées avec le confinement. Pour l'enseignant en méditation, "la méditation, ici, est assez difficile et néanmoins très simple. Il s'agit de permettre à n'importe quelle émotion de peur, de manque, d'anxiété… de venir."