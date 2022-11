Brut.

Beaucoup de personnes ressentent ce trouble. La déprime hivernale existe, et selon Delphine Py, psychologue, il ne faut pas en avoir honte. Pour Brut, elle donne cinq conseils pour lutter contre.

“On connaît trop peu ce trouble et quand on le vit, c’est vraiment hyper culpabilisant. On se sent bête de déprimer pour ça alors que, finalement, c’est bien plus fréquent qu’on ne le croit.” La déprime hivernale, ou trouble affectif saisonnier, est un trouble psychologique qui est déclenché chez certaines personnes à l’approche de l’hiver. Pour Delphine Py, psychologue, il existe des moyens afin de sortir de cette déprime.

“Notre interprétation de la situation crée l'émotion”

La première manière de lutter contre ce phénomène est de s’exposer à la lumière du jour. “Lorsqu'on est moins exposé à la lumière du jour, ça va jouer sur notre horloge biologique, notamment avec la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est sécrétée le soir et qui permet l'endormissement. Le matin, normalement, la lumière du jour arrive par les yeux et va stopper la production de la mélatonine et donc, ça va nous permettre de nous réveiller. Là, comme on est moins exposé à la lumière du jour, il va rester de la mélatonine et on va se sentir endormi, fatigué”, explique Delphine Py. À défaut, la luminothérapie fonctionne également, et donne le même effet.

Faire du sport tôt le matin aiderait également à se remonter le moral, tout comme voir du monde et sortir. Enfin, accepter l’hiver et ses contraintes est aussi fondamental. “Ce qu’il est important de comprendre par rapport aux émotions de manière générale, toutes les émotions désagréables, c’est que ce n’est pas vraiment la situation qui crée l'émotion mais notre interprétation de la situation. (...) Si je me dis : ‘Oui, c’est l’hiver, il fait froid, mais je peux faire des trucs vachement sympas, je peux aller faire du ski, je peux boire un chocolat, je peux faire un feu de bois’, eh bien là, je vais avoir des émotions qui vont être beaucoup plus adaptées. Il pourra y avoir des émotions désagréables et aussi des émotions agréables, mais dans tous les cas, je ne vais pas me rajouter des émotions très, très désagréables sur cette situation. Je vais prendre un petit peu de distance et accepter le temps et la situation telle qu'elle est”, conclut la psychologue.