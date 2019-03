Video. Quand les parents craquent

Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout mener de front. Comme 63% des mamans qui travaillent, elle se déclare "épuisée". Isabelle, elle, élève seule son enfant d'un an et demi. Sans emploi, en huis clos avec sa fille, elle se sent dépassée par le moindre geste du quotidien : l'habiller, lui donner son repas, calmer ses pleurs… tout lui paraît insurmontable.

Un mal resté longtemps tabou

Toutes les deux souffrent d'un mal resté longtemps tabou : le burn-out parental. Ce phénomène d'épuisement qui touche 10% des familles peut conduire à la dépression ou à des comportements violents à l'égard des enfants. "Envoyé spécial" a partagé le quotidien survolté de parents courageux et exténués.

Un reportage de Florence Helleux, James de Caupenne et Anthony Santoro diffusé dans "Envoyé spécial" le 7 mars 2019.