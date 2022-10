Santé : les praticiens du bien-être retirés du site Doctolib

Dans la matinée du jeudi 27 octobre, il est encore possible de prendre rendez-vous avec une naturopathe sur la plateforme Doctolib. Le leader français de la prise de rendez-vous médicaux s'est toutefois engagé à renforcer sa surveillance. Après une consultation dans le monde de la santé, il a annoncé que les praticiens du bien-être qui n'ont aucune formation médicale reconnue, seront exclus de la plateforme.



5 700 praticiens en moins

"Doctolib a été reconnu par les 40 acteurs qu'on a consultés comme un tiers de confiance dans la santé, et donc on a une responsabilité de fournir une information vérifiée aux patients sur Doctolib", explique Stanislas Niox-Chateau, cofondateur et président de Doctolib. Les 5 700 naturopathes, sophrologues et autres spécialistes du bien-être ont donc été exclus. La situation était dénoncée par les syndicats de médecins depuis longtemps. "Ces gens-là obtiennent une caution de sérieux qui n'a pas lieu d'être", estime le Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Seuls les praticiens enregistrés au répertoire des professionnels de santé seront consignés sur la plateforme.