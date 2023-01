"La recherche médicale en France est en déclin relatif", déplore le président de l'Académie des sciences

La recherche médicale en France est en déclin. C'est le constat inquiétant dressé par le think tank Terra Nova. Invité de franceinfo ce mercredi 18 janvier, Alain Fischer, nouveau président de l'Académie des sciences, reconnaît que nos chercheurs prennent du retard sur nos voisins européens.

"La recherche médicale française est en déclin relatif par rapport à nos pays voisins, comme l'Allemagne et la Grande Bretagne", déplore ce mercredi 18 janvier sur franceinfo le professeur Alain Fischer, nouveau président de l'Académie des sciences. Le think tank Terra Nova a rendu public mardi son rapport sur la recherche médicale en France, où il dresse un constat "préoccupant", notamment au niveau des "performances, moins bonnes que nos voisins en termes de publications scientifiques et d'accès à des contrats de recherche prestigieux".

>> Recherche médicale : un nouveau médicament pourrait soulager els douleurs chroniques

Alain Fischer constate que cette différence de niveau "s'aggrave avec le temps". S'il y a "une quinzaine d'années, les performances de la France et de l'Allemagne étaient comparables", cela n'est plus le cas aujourd'hui. Cela s'explique en partie par le financement de la recherche jugé insuffisant en France par le président de l'Académie des sciences. Il met en avant l'effort "considérable et progressif" réalisé par l'Allemagne qui porte aujourd'hui ses fruits.

Améliorer les conditions de travail

À cela s'ajoute, "un moindre intérêt des jeunes générations pour la science". Ce défaut d'attractivité des carrières de chercheurs n'est pas propre à la France, c'est en réalité un "phénomène mondial". Pour remédier à cela, Alain Fischer souhaite que soit plus développée "la culture scientifique à l'école et dans les médias". Mais il plaide surtout pour une "amélioration des conditions de travail" des chercheurs. "Il faut améliorer les salaires, insuffisants en France par rapport à nos voisins, il faut de bonnes conditions de travail en termes d'équipements", estime le président de l'Académie des Sciences. Il souhaite également que "l'accès aux différentes possibilités de financement soit simplifié", car les procédures sont aujourd'hui "trop lourdes et bureaucratiques", selon Alain Fischer. Il considère qu'il faut faire "en sorte que les chercheurs puissent consacrer leur vie à la recherche et pas à des activités parasites qui nuisent à l'efficacité de la recherche".

Dans son rapport, le professeur émérite au Collège de France émet au total une douzaine de propositions pour faire face aux dysfonctionnements de la recherche médicale. Outre une "revalorisation progressive du financement de la recherche", Alain Fischer propose notamment de "simplifier et limiter la fréquence des évaluations des chercheurs", de "développer des instituts de recherche sur site au sein des CHU", ou encore "de mettre en place un plan de développement de la recherche et de l'enseignement en santé publique au sein des facultés de santé".