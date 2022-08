Alerte aux baïnes : à Biarritz, 17 baigneurs secourus après avoir été emportés par les courants

Au large de la Grande Plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), se tient un sauvetage exceptionnel. Un gendarme se jette à l’eau depuis un hélicoptère. Des nageurs sont hélitreuillés, tour à tour, d’autres seront pris en charge par un jet ski. En tout, 17 baigneurs ont été emportés par le courant, à plusieurs centaines de mètres du rivage, samedi 20 août. Tous ont fini par regagner le sable, stressés, fatigués, mais indemnes.

Imprudence des baigneurs

Eddie Mangenot était présent dans l’hélicoptère, et pour lui, c’et l’imprudence des baigneurs qui est en cause. "L’eau s’est retirée, les gens avaient l’eau à peu près à la taille. On leur a demandé de reculer, ils ne nous ont pas écouté", relate le sauveteur. Sur la plage de Biarritz, dimanche 21 août, les baigneurs viennent d’apprendre l’incident et assurent qu’ils vont redoubler de vigilance. "Je fais un peu plus attention qu’hier", dit un homme. La veille, tout le littoral aquitain était en alerte maximale aux baïnes.