Nouvelle-Aquitaine : alerte aux baïnes, qui peuvent piéger les baigneurs

C’est une journée à haut risque sur le littoral aquitain, samedi 20 août, avec cette alerte aux baïnes. Ces sortes de petits trous d’eau qui se forment naturellement entre la plage et des bancs de sable, génèrent des courants très dangereux qui peuvent emporter les baigneurs. On les surnomme même "les pièges de l’océan".

À première vue il est invisible, pourtant le danger est bien présent. Sur le littoral aquitain, des baïnes et des courants marins sont particulièrement forts, samedi 20 août, alors il est interdit aux baigneurs de s’aventurer en dehors des zones surveillées. Sur la plage, les sauveteurs s’affairent à prévenir les nageurs, afin d’éviter les noyades. Une vigilance maximale, car les baïnes sont des sortes de cuvettes créées par des bancs de sable dans l’eau.

Se laisser porter par le large

Les courants peuvent y être particulièrement puissants quand l’eau s’en retire, et ainsi piéger les baigneurs. Si on se retrouve piégé par une baïne, "il faut se laisser porter par le large et après se décaler pour pouvoir arriver sur le banc de sable et rentrer", conseille Cyril Lambert, chef de plage CRS sur la plage du grand Crohot (Liège-Cap-Ferret). Face au risque, le niveau d’alerte le plus élevé a été déclenché pour la deuxième fois cette année.