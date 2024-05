Pénurie de médicaments : "Ça engage des pronostics vitaux, des pertes de chance pour les patients", alerte France Assos Santé signataire de l'appel des 14 associations

"Ce qui pêche c'est que dans pas mal de maladies graves, des traitements essentiels qui sont très anciens et plus du tout sous brevet manquent à l'appel. Ça engage des pronostics vitaux parfois, des pertes de chance pour les patients, ou plus de séquelles parce qu'il y aura plus de chirurgie pour le cancer de la vessie par exemple", alerte lundi 13 mai sur franceinfo Catherine Simonin, administratrice de France Assos Santé, signataire de l'appel de 14 associations sur "les difficultés d'accès aux produits de santé pour les patients". Ces associations dénoncent une "inadéquation des politiques du médicament aux besoins de santé publique".

à lire aussi Pénurie de médicaments : des tests sanguins pour s'assurer du bon usage des antibiotiques

Pour France Assos Santé, "les patients sont en difficulté mais aussi les médecins prescripteurs parce qu'ils n'ont pas forcément l'information à date en temps utile avant de prescrire le médicament. Parfois ils aimeraient être informés pour en informer le patient. Il y a un manque d'informations des patients quand il y a une pénurie", dénonce-t-elle.

"Les effets secondaires ne sont pas les mêmes"

"Le prescripteur doit expliquer aux patients qu'il ne va pas pouvoir prescrire le médicament indiqué et qu'il est obligé de lui en prescrire un autre parce que les effets secondaires ne sont pas les mêmes", ajoute Catherine Simonin. "Les entreprises sont financiarisées, elles doivent être rentables, l'accès est compromis par des prix rédhibitoires qui sont proposés", regrette France Assos Santé. Ces associations réclament alors un encadrement des prix et "s'il y a plus d'Europe, on sera en capacité de négocier ces molécules très chères, comme dans la thérapie génique" où parfois "il y a un tri des patients".

Les élections européennes à venir sont très importantes pour Catherine Simonin : "Si on vote pour des personnes qui sont contre l'Europe, l'accès aux médicaments n'existera plus sous peu en France parce que l'Europe est le maillon qui peut faire barrage entre les Etats-Unis, la Chine, l'Inde. Il va falloir que la santé ne soit pas négligée" parce que "dans le monde entier, tout le monde veut se soigner, il faut donc augmenter la production, la relocalisation va servir à cela".