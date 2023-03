Pédopsychiatrie : la Cour des comptes estime que l'argent dépensé par la France est mal utilisé et recommande de réorganiser le secteur

Il y a environ 1 600 000 enfants et adolescents en France qui souffrent de dépression, d'anorexie ou de schizophrénie.

L'argent dépensé par la France dans le domaine de la pédopsychiatrie - trois milliards d'euros par an - n'est pas excessif mais mal utilisé, d'après un rapport de la Cour des comptes consulté mardi 21 mars par franceinfo.

TÉMOIGNAGE >> "C'est comme si je sortais de mon corps" : à 15 ans, elle raconte sa bataille contre les crises d'angoisse depuis la pandémie de Covid-19

Les magistrats estiment qu'il faut réorganiser tout le secteur de la pédopsychiatrie en recrutant notamment de nouveaux médecins spécialisés pour s'occuper de tous les enfants et adolescents souffrant d'un trouble psychique. Avec la crise du Covid, les besoins ont fortement augmenté mais l'offre de soin reste inadaptée, d'après la Cour, qui recommande donc de valoriser la filière pour attirer les étudiants en médecine.

Des créations de maisons de l'enfance et de l'adolescence recommandées

Autre recommandation émise par les magistrats : former tous les médecins de ville à la pédopsychiatrie. Pour Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, il faut commencer par le pédiatre puisque "c'est lui qui connaît l'enfant depuis sa naissance et c'est lui qui peut être la source de l'identification de troubles".

Un point soulevé par la Cour concerne la création de maisons de l'enfance et de l'adolescence, surtout dans les zones qui en sont dépourvues, car elles permettraient d'orienter les familles. Cela permettrait également de laisser du temps et des moyens aux centres médicaux psychologiques - actuellement débordés - pour traiter les cas les plus sévères. Enfin, en cas de crise, les magistrats préconisent l'intervention d'équipes mobiles pour ne pas engorger les urgences car les hôpitaux manquent de lits en pédopsychiatrie.

En France, environ 1 600 000 enfants et adolescents souffrent de dépression, d'anorexie ou de schizophrénie. Dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 13% environ des enfants et des adolescents présentent au moins un trouble psychique.