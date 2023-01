Santé : pénurie de paracétamol dans les pharmacies françaises

N. Boubetra, C. Azzopardi, F. Prabonnaud, S. Giaume, Z. Berkous, B. de Saint-Jore

Les pharmaciens manquent toujours de paracétamol, samedi 21 janvier. La production est pourtant importante. Comment expliquer la pénurie ?

Dans une pharmacie de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), samedi 21 janvier, certains types de paracétamol pour adultes sont disponibles, mais certaines formes, notamment pour enfants, sont devenues une denrée rare. "Pour les enfants, on n'a pas du tout de suppositoires. Les patients étaient entre la stupéfaction et un peu d'angoisse", rapporte Michel Delibes, pharmacien.

Compétition internationale

Le laboratoire Sanofi annonce pourtant une production record de Doliprane : 424 millions de boites fabriquées en 2022, soit 20 % de plus qu'il y a deux ans. L'une des raisons principales de la pénurie, selon les syndicats de pharmaciens, serait les prix. Les tarifs, réglementés, sont peu élevés en France et insuffisants au yeux des fabricants. "Il y a une compétition internationale, ils les vendent au plus offrant. Si l'Allemagne augmente son prix, ils vont les vendre prioritairement à l'Allemagne par rapport à la France", analyse Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.