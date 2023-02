Santé : à Bordeaux, les médicaments sont livrés à domicile

Seize pharmacies de l'agglomération bordelaise collaborent avec Livemed’s, une application de livraison à domicile. Un plus pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Un livreur presque comme les autres. Pierre Sevestre a arrêté de transporter de la nourriture depuis plus d'un an. Dans son sac aujourd'hui, il y a des médicaments : "Il y a un aspect vraiment humain. J'ai l'impression de rendre beaucoup plus service". L'application s'appelle Livemed’s. Elle permet de faire des commandes en pharmacie. Anatole est en télétravail aujourd'hui, il est prêt à payer un tout petit peu plus cher pour ses médicaments : "Chaque fois je ne regarde jamais trop la livraison mais ça va, ce n'est jamais plus de 5 euros".

"Un plus" pour certaines personnes

Dans une pharmacie bordelaise, les livraisons sont scellées dans des sacs opaques, secret médical oblige. Mais pharmacien, c’est aussi du conseil et ça, une application ne peut pas le faire. "Je pense que ces plateformes sont un plus pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Après, les gens auront toujours besoin de conseils en pharmacie", explique Nina Payet, préparatrice en pharmacie. L’application travaille pour l'instant avec seize pharmacies sur l'agglomération bordelaise et espère étendre son activité à toute la région Aquitaine.