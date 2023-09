Manque de place chez les dermatologues : près de la moitié des patients ont renoncé à faire traiter leurs problèmes de peau

Le délai d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue est passé de 41 jours à plus de 3 mois, en l'espace de dix ans. Le manque de praticiens est en cause, explique à France Inter la cheffe du service de dermatologie au CHU de Nantes.

Temps de lecture : 1 min

En raison d'un délai trop important pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, près de la moitié des patients ont renoncé à faire traiter leurs problèmes de peau, montre une étude Ifop pour Sanofi, dont France Inter révèle les résultats mercredi 13 septembre.

En dix ans, le délai d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue est passé de 41 jours à plus de 3 mois. Cela s'explique notamment par le manque de praticiens. "En 20 ans, on est passé de 4 000 dermatologues en France à moins de 3 000", explique auprès de France Inter Gaëlle Quéreux, cheffe du service de dermatologie au CHU de Nantes. "Cela nous inquiète énormément." À cela s'ajoute le fait qu'un tiers des dermatologues ont plus de 60 ans actuellement. Ces problèmes d'effectifs et donc ces délais à rallonge pour obtenir un rendez-vous "génèrent un retard dans la prise en charge dans les cancers cutanés" notamment.

La société française de dermatologie plaide pour augmenter le nombre d’internes formés chaque année à la dermatologie, et pour renforcer la formation des médecins généralistes pour qu’ils ne passent pas à côté de graves pathologies.