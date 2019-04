Sprays assainissants : attention aux allergies

Les sprays assainissants, désodorisants, sont-ils le remède miracle contre les mauvaises odeurs et ce qui pollue notre intérieur ? 60 millions de consommateurs tire la sonnette d'alarme : au rayon des désodorisants, le remède serait pire que le mal. Selon l'étude menée par ce magazine, ces produits contiendraient des irritants, des allergènes, des composés volatils qui pénètrent dans les alvéoles des poumons. Un danger confirmé par certains médecins.

En cas de doute, privilégiez le naturel

Côté assainissants aussi, méfiance : les huiles essentielles vendues comme produits naturels seraient loin d'être inoffensives, surtout utilisées en cocktails et en pulvérisations. Elles déclencheraient et aggraveraient des allergies. L'étude regrette que leur usage ne soit pas davantage réglementé. Le risque dénoncé par le magazine est contesté par les fabricants, à condition que le dosage soit respecté. En cas de doute, privilégiez le naturel : ouvrir ses fenêtres 10 minutes par jour pour assainir et chasser les mauvaises odeurs est bien plus efficace.

