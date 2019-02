Archives : le sommeil dans tous ses états

Depuis toujours, le sommeil occupe les débats scientifiques et suscite de nombreuses interrogations. Des images d'archives des années 1960 s'intéressent notamment à notre sommeil quotidien. Car bien dormir est loin d'être une évidence pour petits et grands. Ainsi, les enfants tout comme les adultes souffrent de l'un des maux les plus anciens de l'humanité : le manque de sommeil.

À chacun son astuce pour bien dormir

Pour bien dormir, chacun y va de son astuce dans les années 1960. Pour ceux qui souffrent par exemple d'insomnie, il est à l'époque conseillé de prendre un verre d'eau fraîche et d'ouvrir ses fenêtres en grand pour profiter de l'air frais. La science se penche également sur la question du sommeil. Les scientifiques résolvent alors une énigme. Ils constatent que le sommeil n'est pas d'un seul bloc, mais constitué de plusieurs phases.

Le JT

Les autres sujets du JT