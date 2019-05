Santé : une balade en mer pour les personnes atteintes de sclérose en plaques

Une initiative de réconfort. À la Trinité-sur-Mer (Morbihan), Thibaut Vauchel-Camus, troisième de la route du Rhum 2018, propose à des patients atteints de sclérose en plaques de monter à bord de son bateau. Une initiative menée depuis 2012 par le sportif en coopération avec l'association ARCEP, qui finance la recherche contre la sclérose en plaques.

Un moyen d'oublier la maladie

Une maladie qui touche 4 000 personnes chaque année en France, principalement des femmes. "C'est un rêve, c'est exceptionnel. Ça nous donne du baume au cœur. On oublie ce qui nous arrive. On relativise beaucoup de choses parce que dans la vie il y a toujours des choses beaucoup plus graves. C'est comme ça qu'on va de l'avant", détaille Monique, atteinte de sclérose en plaques. "Très souvent on a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau (...) mais surtout ce sont des personnes qui se sont dit 'ça je ne pourrai plus jamais le faire'. Si, on peut venir sur un bateau", confirme le skipper.

Le JT

Les autres sujets du JT