Santé : crise aiguë de bronchiolite à l'hôpital

FRANCE 2

En pleine épidémie de bronchiolite, mercredi 2 novembre, une enveloppe supplémentaire de 260 millions va être débloquée pour soutenir l'hôpital. Elle permettra notamment de prolonger la majoration des heures de nuit pour tous les personnels et d'élargir la prime de soins critiques dans les services pédiatriques, totalement débordés.

Il peine à respirer, et a du mal à se nourrir. Ce bébé d'un mois vient d'être admis au CHU de Bordeaux (Gironde) pour une bronchiolite. Son état nécessite une prise en charge aux soins intensifs, impossible pour le moment. Dans la salle d'attente, des lits ont été installés en urgence pour accueillir les petits malades, mais le personnel manque. "Il nous manque dix infirmiers sur les 50 que l'on a en temps normal", précise Barbara Delluc, cadre de santé des urgences pédiatriques au CHU de Bordeaux.



Les soignants lancent l' alerte

Faute de soignants, les hôpitaux parisiens ont dû transférer 34 enfants à plus de 150 km de chez eux. C'est ce qui est arrivé à Mina, 7 semaines, et sa maman, Adélaïde Enlart, qui ont dû se rendre à Reims (Marne). Selon les pédiatres hospitaliers, la bronchiolite ne suffit pas à expliquer la crise. 7 000 soignants lancent l'alerte dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils affirment refuser tous les jours des patients aux portes des urgences. Les médecins réclament la réouverture immédiate de lits en pédiatrie, et des revalorisations salariales.