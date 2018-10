Santé : 12 millions de Français souffrent de rhumatismes

Combien sommes-nous à souffrir des rhumatismes ? Nous sommes "nombreux", souligne la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau de France 2. "Les articulations qui brûlent, l'impression qu'un rouleau compresseur vous est passé dessus le matin au réveil, quand il faut du temps pour se dérouiller : rassurez-vous, plus de 12 millions de Français souffrent de rhumatismes", explique-t-elle.

Augmentation des risques de mortalité cardiovasculaire

"Il faut consulter. Plus on consulte tôt, plus on peut retarder, bloquer l'évolution de la maladie. Alors, pour certains rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, il existe aujourd'hui des traitements. Ça ne permet pas de guérir, mais ça permet d'endormir la maladie", précise Valérie Heurtel. Pour l'arthrose, en revanche, "pas grand-chose à faire à part prendre des antidouleurs", rajoute-t-elle. Comment préserver son capital articulaire ? "Il faut surveiller son poids et surtout bouger, l'activité physique c'est important et c'est vrai aussi quand le rhumatisme s'est installé", conseille Valérie Heurtel. Enfin, ces maladies et les rhumatismes ne doivent pas être pris à la légère, car "il y a un effet boule de neige : avec une arthrose du genou, vous augmentez de 50% le risque de mortalité cardiovasculaire", conclut-elle.

