Pourquoi la grippe tue ?

A cause de la grippe, Hélène a souffert d’une infection pulmonaire très grave. C’était en février 2005. Elle avait alors 28 ans. En vacances au ski, elle a du être transportée de toute urgence par hélicoptère à l’hôpital. « La médecin en réanimation m’a expliqué que c’était une infection pulmonaire très sérieuse. Je ne sais pas si le mot a été prononcé mais il y avait un risque vital éventuel. La situation était compliquée. Et évidemment l’enjeu, c’était que les antibiotiques fonctionnent bien, sans quoi ça aurait pu tourner différemment.» Aujourd’hui, Hélène va bien. Mais, elle n’aurait jamais imaginé que la grippe puisse la conduire à l’hôpital.

Ces complications sont souvent dues à une surinfection bactérienne. La grippe affaiblit l’organisme et donc le système immunitaire. Cela peut provoquer le développement d’autres bactéries, comme une pneumonie. Le virus est particulièrement dangereux pour les personnes âgées de plus de 65 ans, celles atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes et les patients souffrant d’une obésité morbide. Pour eux, la vaccination est fortement recommandée. Cela concerne près de 12 millions de personnes en France.