Grippe : les pharmaciens habilités à vacciner dans quatre régions françaises

La campagne de vaccination contre la grippe a été lancée samedi 6 octobre. Dans quatre régions-tests, des pharmaciens sont désormais habilités à pratiquer le geste. Dans la pharmacie où s'est rendue France 3, le vaccin se fait dans une petite pièce aménagée pour l'occasion, à l'abri des regards. Ce dispositif vise en priorité les femmes enceintes, les malades chroniques, les plus de 65 ans et les personnes atteintes d'obésité.

Augmenter la couverture vaccinale contre la grippe de 50 à 75%

Les régions-tests sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Les clients rencontrés par France 3 semblent plutôt pour ce dispositif. "C'est plus accessible. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin", constate une jeune femme. Avec cette expérimentation, les autorités sanitaires espèrent, elles, augmenter la couverture vaccinale contre la grippe de 50 à 75%. L'année dernière, la grippe avait tué près de 13 000 personnes.

