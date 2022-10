Grippe : la campagne de vaccination est lancée

La campagne de vaccination contre la grippe démarre le 18 octobre et doit se prolonger jusqu'au 31 janvier. Les quatre premières semaines sont réservées aux plus fragiles, qui sont les plus susceptibles de contracter une forme grave. Sont notamment ciblées les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques, les femmes enceintes, ou les personnes souffrant d'obésité. Plusieurs millions de Français sont concernés.

Prévenir les formes graves

L'idée est de prévenir les formes graves, les surinfections bactériennes ou les aggravations. Une grippe peut aggraver un état de santé sous-jacent. La nouveauté cette année, c'est qu'il va être possible de se faire vacciner par son médecin, par les infirmières, les sage-femmes ou les pharmaciens d'officine. Lors du même moment de vaccination, il est possible de se faire vacciner contre la grippe, puis contre le Covid-19, explique le journaliste et médecin Gérald Kierzek.