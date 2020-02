Forte hausse de la vaccination contre la grippe cet hiver, notamment grâce l'extension de la vaccination en pharmacie

Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, indique sur franceinfo que "80% des pharmacies ont proposé ce service" cet hiver.

Avec plus de 10,6 millions de doses vendues sur la période octobre-décembre, le nombre de vaccinations contre la grippe est en nette augmentation cet hiver en France. C'est 600 000 de plus que l'an dernier à la même époque et 1,3 million de plus qu'il y a deux ans, des chiffres dévoilés par le réseau Pharmastat, un large réseau d'officines.

Cette hausse est notamment due au développement de la vaccination en pharmacie. "80% des pharmacies ont proposé ce service", explique mercredi 5 février sur franceinfo Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine.

franceinfo : Les vaccins en pharmacie ont-ils été nombreux ?

Gilles Bonnefond : Cela a bien marché puisque 80% des pharmacies ont proposé ce service. C'était la première année où on étendait à toutes les régions. On a simplifié le parcours du patient. Quand il est disponible, il peut venir à la pharmacie prendre son vaccin, être vacciné dans les 5 minutes et repartir tranquillement. Cela se fait sans rendez-vous. C'est en complément de ce que font les médecins et les infirmiers.

Les pharmaciens ne peuvent vacciner que les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes. Souhaitez-vous que l'on aille plus loin ?

Quand on vaccine à la pharmacie on améliore la couverture vaccinale, 7,7% de plus de patients vaccinés c'est énorme. Par contre, dans la population qui n'a pas le droit d'être vaccinée en officine, on a perdu 3,8% de vaccinations. Beaucoup de patients voulaient se faire vacciner, mais comme ils n'avaient pas le bon de prise en charge de l'assurance maladie on a été obligés de refuser de les vacciner. Si on veut redonner le réflexe vaccination à toute la population, il faut permettre à ces patients d'être vaccinés. Cela leur donnera l'habitude quand ils seront âgés.

La grippe est-elle dangereuse ?

La grippe c'est quand même 7 000 patients qui décèdent tous les ans à cause de ce virus qu'on a banalisé. La grippe c'est grave. Quand on n'arrive pas à récupérer parce qu'on est fragile, on peut décéder de la grippe. C'est deux fois plus que la mort sur les routes alors qu'on a un vaccin qui est gratuit, disponible, qui peut être injecté rapidement.

Est-ce encore le moment de se faire vacciner ?

L'épidémie a été retardée. On a prolongé la période de vaccination jusqu'au 29 février. Il est encore temps de se faire vacciner pour la grippe qui va arriver un peu plus tard cette année.