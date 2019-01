Épidémie de grippe : toutes les régions sont touchées

Antoine Szmania, médecin urgentiste chez SOS Médecins, enchaîne les consultations à domicile tout au long de la soirée. Les symptômes sont toujours les mêmes. En effet, il diagnostique un syndrome grippal que ses patients ont contracté autour d'eux, sur leur lieu de travail ou à l'école. Le médecin recommande la vaccination.

Le pic n'est pas encore tout à fait atteint

Habituellement progressive, l'épidémie a pris de court Antoine Szmania. "Brutalement en début d'année, on a eu une explosion de cas, constate-t-il. C'est effectivement assez impressionnant". Face à cette recrudescence, les centres d'appel sont saturés. Les délais d'intervention sont considérablement rallongés. L'hiver passé, la grippe a infecté 2,5 millions de personnes. Elle a été responsable de 12 980 décès. La grande majorité des cas touchant les plus de 75 ans. Des chiffres qui font de ce virus une des premières causes de mortalité infectieuse en France.

Le JT

Les autres sujets du JT