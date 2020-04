Le mot-dièse #FilmYourHospital, qu’on pourrait traduire par #FilmeTonHôpital, est en train de monter sur les réseaux sociaux. Des internautes ont filmé des hôpitaux pour montrer qu’ils sont vides. Ils pensent qu’on leur cache la vérité et dénoncent un mensonge d’État. Un internaute toulonnais veut faire le test et se rend à l’hôpital de sa ville. On le voit se déplacer à l’intérieur de l’établissement, sans rencontrer jamais personne ou presque. Pour autant, cette théorie est fausse, analyse le journaliste de franceinfo Julien Pain.

Des couloirs et des salles d’attente vides

"Le gouvernement a décidé dès le 12 mars de déprogrammer les opérations chirurgicales non urgentes. Les hôpitaux ont également arrêté de recevoir des patients pour des consultations médicales. Enfin, les visites de personnes hospitalisées ont été interdites. Rien d’anormal, donc, à ce que l’accueil et les salles d’attente des hôpitaux soient totalement déserts", explique-t-il. Un autre internaute dit être entré dans un service Covid sans n’avoir rencontré personne. Julien Pain a donc appelé l’hôpital en question pour obtenir une réaction. Résultat : le vidéaste n’avait qu’à marcher quelques mètres supplémentaires pour découvrir l’ampleur de la crise sanitaire traversée.







