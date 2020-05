VIDEO. Lionel Top raconte les coulisses de sa photographie prise dans une cour d\'école

C'est l'histoire d'une photo prise le lendemain du déconfinement. Elle fait partie d'une série de photos prises par le journaliste de BFMTV et RMC Lionel Top. La scène se déroule dans une école de Tourcoing : des enfants sont assis dans de vastes cases dessinées sur le sol de la cours de récréation. Le but : respecter les distanciations sociales. Une scène qui a particulièrement marqué l'auteur de l'image Lionel Top : "J'ai encore une fois la directrice à côté de moi parce qu'on vient de faire le direct ensemble et je la regarde et je lui demande très sincèrement : 'Est-ce que je suis le seul à être mal à l'aise ?'", se souvient-il. Il n'est pas le seul à avoir été bouleversé : la photographie a suscité l'émotion de beaucoup d'internautes. Lionel Top souligne néanmoins : "L'image est choquante pour nous mais eux jouent comme peuvent jouer des enfants de 3, 4 ans quoi."

Aussi, à regret, les instituteurs et assistants ne peuvent plus réconforter leurs élèves quand cela pourrait être nécessaire. "C'est le premier moment où on se dit c'est bizarre, c'est vraiment bizarre quand un gamin de 3 ans pleure et que l'assistante et la maîtresse ne peuvent pas aller lui faire un câlin pour la réconforter alors que les parents sont partis", témoigne Lionel Top.