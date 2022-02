"On va respecter le calendrier qu'on a présenté aux Français, avec une levée des restrictions en deux étapes, c'est-à-dire demain [mercredi 2 février] et ensuite le 16" février, a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mardi 1er février sur franceinfo. "Demain, ça concerne le port du masque en extérieur, le télétravail obligatoire et les jauges dans les grands événements", a-t-il rappelé.

Malgré cela, "il faut rester très prudent" car "l'inversion de la tendance" des contaminations "est encore fragile", "qu'on reste à des niveaux très élevés" de circulation du Covid-19 et qu'"on sait qu'il y a des questions posées sur le sous-variant BA.2, qui est aussi très contagieux", a-t-il souligné.

Quant au protocole sanitaire à l'école, "on a annoncé, qu'il serait adapté à la rentrée des vacances de février et effectivement, on va travailler à un allègement, il ne s'agit pas de le renforcer". Le sujet sera évoqué lors du conseil de défense sanitaire prévu mercredi. Deux options sont sur la table, a précisé l'entourage d'Emmanuel Macron lundi. Soit un allègement à compter du 21 février, au retour de la zone B, soit un allègement à compter du 7 mars, une fois que toutes les zones seront rentrées. La première option paraît "plus logique", a-t-on indiqué de même source.