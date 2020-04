VIDEO. Confinement : l\'histoire de la photo qui a fait la une de la Voix du Nord

On y voit une mère et sa fille qui se regardent et s'envoient des baisers avec la main. Une vitre les sépare. Cette scène, le photojournaliste Pascal Bonnière a pu l'immortaliser. "Elles habitent assez proche et elles ont comme habitude, en fait, de communiquer depuis le début du confinement quelques minutes par jour à la fenêtre", raconte-t-il.

Pascal Bannière se souvient de l'émotion ressentie à cet instant-là. "La fille a presque la larme à l'œil et la mère, qui n'entend pas ce que dit sa fille de l'autre côté de la fenêtre, s'approche", se souvient-il. "Ça me remplit d'émotions de voir ces deux personnes qui communiquent comme ça, à travers la fenêtre. C'était vraiment que de la gestuelle parce que la mère n'entendait rien de l'intérieur, en fait", poursuit le photojournaliste.

Pour Pascal Bonnière, une telle image réveille aussi notre propre réalité. "On se projette aussi nous par rapport à ces photos, par rapport à ces gestes et tout ça, par rapport à notre situation personnelle", estime-t-il. Le photojournaliste a également précisé qu'il pourrait envoyer la photo à la famille. "Ils peuvent me contacter, je la leur donnerai volontiers."