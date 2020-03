VIDEO. Chauves-souris, tiques... 60 % des maladies infectieuses humaines sont d\'origine animale

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Expansion urbaine, déforestation, élevage… Ils ne menacent pas seulement l'environnement, mais aussi les humains. Tous ces facteurs augmentent en effet le risque d'épidémies. La mise en contact entre animaux et hommes est l'une des premières raisons. 60 % des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale et plus des deux tiers d'entre elles proviennent d'animaux sauvages. La destruction des milieux naturels, due à la déforestation et à l'expansion urbaine, engendre des migrations animales et augmente ainsi le risque de transmission.

Le cas Ebola ou de la maladie de Lyme

En 2017, le virus Ebola était apparu dans des zones déforestées d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Les chauves-souris porteuses du virus étaient alors venues se nourrir dans des fermes et des jardins, permettant la transmission de ce dernier à l'homme. Autre exemple : aux États-Unis, la maladie de Lyme transmise par les tiques. Dans le nord-est du pays, la déforestation a chassé les opossums qui contribuent à réguler les populations de tiques. D'autres actions peuvent aussi contribuer à favoriser les épidémies : l'élevage industriel, qui favorise la propagation de virus via les déjections, et le commerce d'animaux, qui fait se croiser des espèces qui ne devraient pas se rencontrer naturellement.

C'est la cause probable de l'actuelle épidémie du COVID-19. Selon les scientifiques du projet Global Virome, la faune sauvage abriterait 1,7 million de virus encore inconnus.