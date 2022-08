Covid-19 : faut-il craindre une huitième vague cet automne ?

Le scénario d’une huitième vague de Covid-19 apparaît comme « le plus probable », selon le docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 31 août. "Depuis la fin de 2020, on assiste en effet à des vagues successives, avec une certaine régularité (…) Évidemment, depuis qu’on est vaccinés, il y a moins de cas graves et de décès. Ensuite, parce que le virus continue de circuler dans le monde entier, ce qui favorise l’émergence de nouveaux variants", explique le journaliste.



Bientôt l’arrivée massive du sous-variant Centaure ?

Le prochain variant sera peut-être encore un sous-variant de la famille d’Omicron. En France, on a commencé l’année avec le sous-variant BA1, en janvier. Trois mois plus tard, c’était le tour de BA2 et à nouveau trois mois plus tard, BA5. Donc un nouveau sous-variant d’Omicron arrivera peut-être en octobre, peut-être le sous-variant Centaure. Concernant l’efficacité du vaccin face à cela, "les experts pensent que cette immunité cellulaire nous protège encore fortement contre les formes graves. En revanche, contre l’infection la protection anticorps devient modérée, puisqu’elle ne dure que quelques semaines", explique le médecin. Un rappel devrait donc être fait dans les semaines à venir pour les plus de 60 ans, les personnes fragiles et leurs proches.

Parmi nos sources : Santé public Frrance