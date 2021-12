Variant Omicron : tour de vis supplémentaire en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas

En Italie, le masque devient obligatoire partout en extérieur pour lutter contre la propagation du variant Omicron et la montée des cas. "Tous les Italiens ont désormais le visage couvert, dans les rues, sur les places, c’est obligatoire", annonce Alban Mickozy, en direct de Rome pour France 3. Une chose que nos voisins ont pu sauver : leur fête de Noël. "En revanche, le gouvernement a été clair, il n’y aura aucune festivité pour le Nouvel An dans les lieux publics", détaille-t-il.

La Belgique et les Pays durcissent également le ton

En Belgique aussi, un tour de vis supplémentaire a été décidé : les cinémas et les théâtres ne pourront désormais plus accueillir de public. Une décision qui a fait bondir certains gérants, alors qu’ils réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires à la fin du mois de décembre. Du côté des Pays-Bas, ce sont les commerces qui ferment leurs portes, à l’exception des magasins alimentaires. "C’est donc un Noël et des fêtes de fin d’année qui vont se tenir dans une ambiance très particulière de crise sanitaire", résume Alban Mickozy.