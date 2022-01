Variant Omicron : s'il est plus contagieux, pourquoi semble-t-il moins dangereux ?

Le variant Omicron contamine avec plus de virulence que les autres variants. Cependant, il suscite moins de formes graves à ce jour. Explications du journaliste et médecin Damien Mascret, mardi 4 janvier, sur le plateau du 20 Heures.

Omicron, plus contagieux, mais moins sévère en termes de formes graves. Comment expliquer cela ? "Peut-être parce que notre mémoire immunitaire est meilleure que ce que l'on pensait !", lance le journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures, mardi 4 janvier. Lorsque l'on est infecté, la mémoire immunitaire apprend à reconnaître les coronavirus. Or, Omicron ressemble de près aux anciens variants. "Donc le système immunitaire le reconnaît", avance-t-il.

Une production rapide d'anticorps

"Cela veut dire que rapidement, il va y avoir une production d'anticorps, les lymphocytes qui vont aller détruire Omicron, et aussi (...) on s'aperçoit que 82% de la mémoire est intacte huit mois après la vaccination", ce qui pourrait nous éviter un certain nombre de formes sévères, détaille Damien Mascret.

Parmi nos sources

MedRxiw