Covid-19 : quelles sont les zones françaises touchées par le variant Omicron ?

Des cas qui se mulitplient, et des communes qui dépistent massivement. À Voiron (Isère), un cluster a été détecté, et les habitants se précipitent dans les centres pour savoir s’ils sont positifs. Au total, treize médiateurs de la lutte anti-Covid ont été mobilisés par l’Agence régionale de santé. "Évidemment, les pharmacies et les laboratoires ici ne peuvent pas vraiment avoir les niveaux de tests dont vous avez besoin", justifie Rachel Foulkes, coordinatrice d’opération pour la Croix-Rouge.

25% de cas suspects dans la Sarthe

Prévenir plutôt que guérir, c’est la stratégie adoptée par certaines communes pour stopper la propagation du variant Omicron. Dans la Sarthe, 25% des cas positifs sont suspectés d’y être liés. Ces taux ne sont que des estimations : pour en être sûr, il faut que le virus soit séquencé. "Quand on a un test PCR positif, on a trois mutations qui s’annulent, ça veut dire que c’est du Delta. Mais si une des mutations ne s’annule pas, ce n’est pas du Delta, c’est peut-être de l’Omicron", détaille Damien Mascret, médecin et journaliste.