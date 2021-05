Val-de-Marne : le département passe désormais sous le seuil d'alerte

Les contaminations au Covid-19 continuent de reculer assez nettement. Le département ne dépasse plus le seuil des 400 cas pour 100 000 habitants. Concrètement, les terrasses et les commerces vont pouvoir rouvrir.

À Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, la journée est marquée par une bonne nouvelle : depuis le mercredi 5 mai, le taux d'incidence du département est passé sous la barre des 400 infections pour les 100 000 habitants, signe que la progression du virus ralentie. "On n'en demande pas mieux que de rentrer dans le rang et d'avoir un peu plus de libertés quand même, et que tout refonctionne absolument normalement", explique une cliente du marché de la ville.

L'espoir de réouverture le 19 mai

C'est également un soulagement pour une commerçante, qui espère voir les allées du marché à nouveau pleines. "C'est que du positif de passer justement en dessous de la barre, du seuil. Enfin ! On en voit le bout et on est contents justement", assure-t-elle. Avec seulement 10% du chiffre d'affaires en click and collect, les salariés et patrons d'une boutique de lingerie de la ville guettaient tous les jours le taux d'incidence. Il fallait qu'il passe sous la barre des 400 pour espérer rouvrir le 19 mai.