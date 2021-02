VIDEO. Vaccins contre le Covid-19 : "'Il y a une certaine soumission, organisée depuis très longtemps, à l'égard des grands groupes", selon Clémentine Autain

"On est en retard et c'est un échec", a estimé dimanche 7 février sur France Inter et franceinfo la députée La France insoumise Clémentine Autain, à propos de la stratégie vaccinale contre le Covid-19. "Je pense que même à l'échelle européenne, les choses n'ont pas été correctement négociées parce qu'il y a une certaine soumission, organisée depuis très longtemps, à l'égard des grands groupes", a affirmé l'élue de Seine-Saint-Denis.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct.

"Les chaînes de production, on n'est pas capable de les mettre en place. Les brevets, on n'est pas capable de les avoir très rapidement, toutes ces licences, on n'est pas capable de le faire", a déploré la députée. "Je ne crois pas que la France doit négocier seule", a précisé Clémentine Autain. "Je pense que la façon dont on est organisés à l'échelle européenne nous pose problème parce que nous sommes toujours dans l'idée que le laisser faire au privé va bien fonctionner."

"On ne sait pas faire avancer les choses correctement en terme de licences pour pouvoir organiser les chaînes de production, utiliser Sanofi et dire demain 'on réquisitionne'" les chaînes de production, selon l'élue. "Le gouvernement n'est pas capable de dire : 'on réquisitionne et on y va'. Il quémande."