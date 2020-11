VIDEO. Covid-19 : François Bayrou n'est "pas choqué par les vaccinations obligatoires"

"Je ne suis pas choqué par les vaccinations obligatoires", a déclaré François Bayrou, haut-commissaire au Plan et président du MoDem, jeudi 26 novembre sur franceinfo, alors qu'Emmanuel Macron a pour l'instant exclu de rendre obligatoires les futurs vaccins contre le Covid-19, lors de son allocution télévisée mardi soir.

Pour François Bayrou, le président de la République a eu "le souci de la liberté et de la responsabilité personnelle", ce qu'il "comprend". Mais si "on a vaincu la poliomyélite, pour prendre un exemple cruel", c'est "parce qu'on a institué une vaccination obligatoire", a souligné le maire de Pau.

Dès qu'on aura vérifié que le vaccin est efficace, qu'il ne nuit en rien à la santé (…), je pense que la vaccination va se multiplier et que tout effort qui va dans le sens d'une vaccination efficace et respectée par tout le monde irait dans le bon sens. François Bayrou à franceinfo

Le haut-commissaire au Plan est par ailleurs favorable à la mise en place de mesures "plus contraignantes" pour isoler les malades, comme l'a évoqué Emmanuel Macron mardi soir.

"Quand on est devant une maladie aussi dangereuse, c'est un devoir impératif que de s'isoler quand on est malade, estime François Bayrou. L'attitude de quelqu'un qui est malade, qui connaît la gravité de la maladie et qui dit : 'Je m'en fiche de la transmettre aux autres', c'est une attitude qui, dans un pays comme le nôtre, ne peut pas être admise."

Quitte à imposer des sanctions ? "Le Parlement va décider de ça, je ne veux pas m'avancer. Est-ce que c'est un délit ? Est-ce que ce n'est pas un délit ? Est-ce que c'est une amende ? Est-ce que c'est un PV ? Je n'en sais rien, mais le plus raisonnable, c'est de faire cet appel insistant à la responsabilité dont on a besoin", a souligné le président du MoDem.