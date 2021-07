Vaccination : la France des disparités

Une étude récente place la Bretagne parmi les régions les plus vaccinées de France. À Rennes (Ille-et-Vilaine), ce centre n'a gâché aucune dose depuis son ouverture en avril. Les vaccinés du jour voient cette injection comme un geste de solidarité : "C'est plus une question collective, pour participer à l'effort de tous", confie un vacciné. Pour la première fois, une carte de France laisse apparaître une fracture nette entre des territoires très vaccinés, au nord et à l'ouest, et d'autres en retard comme dans le sud-est ainsi qu'en Outre-mer.



Des disparités socio-culturelles

Selon le sociologue Jean Viard, cette fracture représente les disparités socio-culturelles : "ce sont les disparités de la société française, entre les diplômés les non-diplômés, les plus aisés les moins aisés, ce qui sont très intégrés dans leur monde social et ceux qui sont plus isolés". Le manque d'information est également un facteur qui freine la vaccination. L'étude pointe le retard de vaccination des jeunes dans les communes pauvres alors que le nombre de cas explose chez les 20-29 ans.