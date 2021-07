Vaccin contre le Covid-19 : le point sur les craintes des Français

Certains Français craignent un manque de recul avec les vaccins. "En effet, c'est vrai qu'un an, par rapport à la première injection, ça peut sembler peu, mais dans le domaine des vaccins c'est beaucoup", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 heures, samedi 17 juillet. "La plupart des effets indésirables rares apparaissent dans les deux mois qui suivent la commercialisation", ajoute le médecin.

Les plus jeunes au cœur de la quatrième vague

Les opposants au vaccin parlent également d'n vaccin expérimental, sans autorisation. "On joue sur les mots, corrige Damien Mascret. C'est vrai que dans l'urgence, on a délivré des autorisations temporaires. (…) Mais aujourd'hui, avec plus de 3,5 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde, on peut dire que les données, on les a." Concernant l'hésitation autour des plus jeunes, si "le risque de Covid grave est rare chez l'enfant", il n'est pas inexistant. "C'est d'abord chez les jeunes que ça va commencer cette quatrième vague, c'est ce qui est en train de se passer, et ensuite se propager chez les plus âgés", conclut Damien Mascret.