Vaccin contre le Covid-19 : la cadence s'accélère partout en France

N. Lambert, France 3 Régions, C. Gindre

La campagne de vaccination s’accélère pour de bon. Des opérations ont lieu un peu partout en France pour vacciner autant que possible, mais aussi sensibiliser.

La campagne de vaccination s’accélère plus que jamais. Partout sur le territoire, des milliers de personnes ont pu recevoir une dose de vaccin. À Beauvais (Oise), un gymnase a été aménagé pour administrer, entre autres, les 4 000 doses supplémentaires envoyées par l'Agence régionale de santé (ARS). Les sapeurs-pompiers ont assuré tout le dispositif, de l’entretien à la surveillance post-vaccinale, notamment pour les éventuels cas à risque.

Accompagner les patients

En Haute-Corse, dans le village reculé de Bisinchi, des tentes ont été dressées. Dans certains cas, il est nécessaire d’aller chercher les personnes. "Les centres près de Bastia, c’est très bien. Mais on a des patients en milieu rural qui ont besoin d’être vaccinés, parfois à domicile", répond le Dr Patrice Cordialini. À Molsheim, dans le Bas-Rhin, un bus itinérant sert de centre de vaccination. Ces injections sans rendez-vous sont plus simples pour les travailleurs. Le personnel sur place s’emploie à convaincre et accompagner, même parfois physiquement, les patients demandeurs.