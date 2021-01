Vaccin contre le Covid-19 : comment accélérer la production ?

M. Subra-Gomez, C. Vanpée, C. Dalmer, F. Badaire, A. Da Silva

M. Subra-Gomez, C. Vanpée, C. Dalmer, F. Badaire, A. Da Silva France 2 France Télévisions

À peine arrivé sur le marché, le vaccin contre le Covid-19 suscite déjà la discorde. Les États s'arrachent les quantités disponibles. Pour 2021, les laboratoires Pfizer-BioNTech annoncent pouvoir produire 2 milliards de doses, contre 1 milliard pour Moderna et 3 milliards pour AstraZeneca. Pour cela, les industriels comptent sur leurs sites de production, qui sont quatre aux États-Unis et quatre en Europe (Belgique, Suisse, Espagne et Allemagne) pour Pfizer et Moderna. La production d'AstraZeneca est quant à elle faite au Royaume-Uni et en Belgique.

D'autres laboratoires pourraient prêter main-forte

Pour produire encore plus, il faudrait que d'autres laboratoires prennent main-forte, selon Anne Bucher, ancienne directrice générale de la santé de la Commission européenne : "L'initiative d'utiliser Sanofi pour produire les vaccins de Pfizer-BioNTech va dans ce sens". Mais le vaccin nécessite des savoir-faire spécifiques. Alors, pour augmenter les quantités de vaccins disponibles, des spécialistes de l'industrie pharmaceutique proposent de s'approvisionner hors des frontières européennes.

Le JT

Les autres sujets du JT