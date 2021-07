Seine-et-Marne : se faire vacciner contre le Covid-19 en base de loisirs

Un bénévole de la Croix-Rouge passera tout son week-end au contact des visiteurs d'une base de loisirs de Seine-et-Marne. Pour lui, l'objectif est très simple et écrit en toutes lettres : convaincre le maximum de monde de faire un tour par un centre de vaccination éphémère, installé quelques mètres plus haut. Une majorité de visiteurs ont déjà reçu leurs deux doses, mais certains ont encore besoin d'être convaincus, et pas question de les brusquer. "Je ne pensais pas le faire tout de suite, je pensais à autre chose. C'est les vacances là", explique un passant.

Parfois par obligation

L'ambition du dispositif : vacciner sans rendez-vous au moins 300 personnes en un jour, 500 dès le lendemain. Pass sanitaire oblige, ils sont déjà plus d'une cinquantaine dans la file d'attente. Certains viennent par obligation. "On ne pourra plus rien faire sans le vaccin", souffle une femme. L'opération va se répéter sur plusieurs bases de loisirs d'Île-de-France, au moins jusqu'au 15 aout.