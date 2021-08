Morbihan : un vaccinobus pour atteindre des populations plus isolées

Garé sur un parking communal, un camion de vaccination ne désemplit pas. À l'intérieur, deux médecins et deux infirmières se relaient pour vacciner plus de vingt personnes par heure. 250 doses injectées chaque jour, un dispositif qui facilite la vie des habitants du Morbihan. Celui-ci/ce procédé permet de toucher les populations les plus éloignées. "On a eu des personnes âgées, à domicile, qu'on incitait depuis très longtemps, et elles sont venues car c'était tout près de chez elles", explique Elisabeth Bahon, infirmière libérale.

Bientôt à l'école

Pourtant, la moyenne d'âge a baissé. Des adolescents, des jeunes adultes, attirés par des délais bien plus courts que dans les centres de vaccination. Treize communes du Morbihan ont déjà accueilli ce vaccinobus, la seule solution pour résoudre l'inégalité d'accès aux soins selon un médecin-chef. "On aura réalisé un petit peu plus de 1 000 vaccinations complètes, il reste encore 1 000 personnes à vacciner sur les dernières opérations", détaille le docteur Denis Mocquot. 3 000 personnes ont été vaccinées avec ce dispositif, qui devrait se déployer dans les collèges et lycées à la rentrée.