Guadeloupe : les habitants commencent à changer d'avis au sujet de la vaccination

Les Guadeloupéens commencent à changer d'avis au sujet de la vaccination face à la gravité de la situation sur l'île. Ils sont nombreux à passer le cap alors que ce département fait partie de ceux qui connaissent le taux de vaccination le plus bas : 29% de la population a reçu une première dose contre 68% en moyenne à l'échelle nationale. Chacun a sa motivation, entre peur du virus, pass sanitaire ou encore protection d'un proche. "J'ai un ami qui est parti en métropole et du coup il a attrapé le Covid. Là, il est aux urgences à l'hôpital américain, il est attaqué aux poumons et il m'a dit d'aller me faire vacciner", raconte une guadeloupéenne.

Un centre mobile mis en place

En plus des treize centres de vaccination, les autorités ont mis un place un centre mobile au centre culturel de Sainte-Anne et le dispositif enregistre de plus en plus de demandes. Les équipes s'adaptent avec, par exemple, une première dose injectée en drive pour une femme qui connait des difficultés pour se déplacer. Depuis ce week-end, la Guadeloupe est de nouveau strictement confinée, au moins jusqu'au 1er septembre.



