États-Unis : lancement imminent de la campagne de vaccination contre le coronavirus

Aux États-Unis, les doses de vaccin quitteront bientôt l'usine Pfizer du Michigan, pour être expédiées principalement par avion aux quatre coins du pays. Sur Twitter, Donald Trump s'en est félicité : "Aujourd'hui, notre nation a accompli un miracle médical. Je suis très heureux d'annoncer que les autorités ont autorisé le vaccin Pfizer. La pandémie a peut-être débuté en Chine, mais c'est ici que nous y mettons un terme, en Amérique." Près de six millions de doses sont disponibles, et permettront de vacciner contre le Covid-19 près de trois millions d'Américains, essentiellement du personnel hospitalier.

Trois millions d'Américains vaccinés

On doit ce succès à l'opération Warp Speed ("plus rapide que la vitesse de la lumière"), pilotée par le général américain Perna, pour la logistique, et le Marocain-Belge et Américain Moncef Slaoui, pour la partie scientifique. Près de dix milliards d'euros plus tard, et à la veille du début de la vaccination, ce dernier rappelle la prouesse historique accomplie : "J'espère que le monde va se souvenir que l'industrie pharmaceutique [...], la science, a permis de découvrir, de développer et de produire des vaccins en un temps record." "Donald Trump avait publiquement mis la pression sur la FDA, son Agence du médicament, pour qu'elle approuve au plus vite le vaccin de Pfizer-BioNTech", précise Loïc de La Mornais, correspondant à Washington, samedi 12 décembre.

Le JT

Les autres sujets du JT