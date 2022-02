École : la fin du masque dans la cour de récré

Pour les élèves de la zone B qui ont repris l'école ce lundi 21 février, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Le protocole des tests est également allégé dans les établissements scolaires.

Dans une école de Lille (Nord) où les élèves ont fait leur rentrée ce matin, certains ont du mal à perdre leurs habitudes. Le port du masque en extérieur n'est, en effet, plus obligatoire à partir du lundi 21 février dans les établissements scolaires. Les élèves tout comme les institutrices s'en réjouissent.

Les élèves doivent toujours porter le masque à l'intérieur

Le masque reste cependant obligatoire en cours, mais si un professeur est absent, les élèves ne sont plus renvoyés à la maison. Ils sont répartis dans des classes de même niveau. Autre soulagement : il suffira d'un seul test au lieu de trois pour les cas contact. Il n'y aura également plus besoin d'attestation sur l'honneur. Selon le ministre de l'Éducation, les élèves devraient enlever le masque à l'intérieur avant la fin de l'année scolaire. Ce protocole allégé est donc un premier pas vers plus de liberté.