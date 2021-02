Covid-19 : vaccinés en priorité, les résidents d’Ehpad dans l’attente du retour à la vie normale

Dans certains Ehpad, l’assouplissement des règles sanitaire est déjà programmé, car plus de 90% des résidents ont été vaccinés. "Première étape à partir du 8 mars, c’est l’ouverture aux familles, explique Magali Pezin, directrice de l’Ehpad Les Orchidées à Croix (Nord) (…) Et la deuxième étape c’est vraiment la sortie complète des résidents."

Assouplissement des règles

Le protocole sanitaire décidé à l’échelle nationale proscrit toute sortie dans les familles et pour des activités extérieures jusqu’à nouvel ordre. Compte tenu de l’avancée de la vaccination, certains établissements projettent toutefois un assouplissement des règles. "On nous propose de sortir en famille peut-être une fois par mois", rapporte Lydie Richard, 91 ans et résidente à l’Abbaye, à Saint-Maur-les-Fossés (Val-de-Marne). En revanche, à Suzy-en-Brie (dans le même département), les deuxièmes injections viennent d’être administrées, c’est donc encore trop tôt pour que le vaccin offre une protection. Philippe Wender, 84 ans, fait ainsi part de sa "lassitude".

