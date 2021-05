Covid-19 : une décharge pour vacciner les moins de 55 ans à l'AstraZeneca ?

Pour être vacciné, les Français sont-ils prêts à tout, comme par exemple, signer une décharge pour recevoir le vaccin AstraZeneca ? Pour le moment, il n'est autorisé que pour les plus de 55 ans. La réponse est plutôt non. "Cela me choque, personnellement. L'État est là pour nous soigner, donc nous faire signer une décharge en se dédouanant de ça, je ne sais pas...", doute un passant. "Je ne signerais jamais de décharge et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas", assure une autre.

En attente de l'avis des autorités sanitaires

Une décharge pour les moins de 55 ans qui recevraient AstraZeneca : l'idée a bien traversé l'espoir du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a demandé l'avis des autorités sanitaires. Officiellement, la Haute autorité de santé va répondre à deux questions. L'AstraZeneca peut-il être utilisé chez les moins de 55 ans ? Et si oui, quelles informations donner au patient ? En tout cas, pour de nombreux médecins, ce n'est pas au patient de juger s'il peut ou non être vacciné.