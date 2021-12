Covid-19 : questions sur la vaccination des 5-11 ans

Dès mercredi, les enfants de 5-11 ans pourront se faire vacciner en France. Si pour certains, c’est une bonne nouvelle, des parents demeurent inquiets. Hervé Bercovier, épidémiologiste et professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël) répond aux interrogations sur la vaccination des plus jeunes.

Alors que la France va entamer la vaccination des 5-11 ans, Israël a débuté cette campagne depuis un mois et dispose de davantage recul sur les bénéfices-risques de la vaccination des enfants. Le professeur Hervé Bercovier explique qu’un peu plus de 100 000 enfants ont été vaccinés au sein de l’état hébreu et 7 millions aux Etats-Unis. Il précise que le vaccin est inoffensif sur cette tranche d’âge. En effet, d’après le professeur Bercovier, le vaccin provoquerait moins de réactions que les chez les adultes.

Un réel bénéfice ?

Hervé Bercovier explique qu’un enfant sur mille développe des formes graves du Covid-19. En outre, les formes graves ne sont pas toujours développées par les enfants à risque. Il ajoute que certains enfants ayant contracté des formes bénignes développent un covid long. La vaccination des enfants permet d’éviter les formes graves qui peuvent conduire à des hospitalisations et les covid longs.