Covid-19 : quels sont les bénéfices de la vaccination des 5-11 ans ?

La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans "à condition que ça ne soit ni exigible, ni obligatoire", prévient le docteur Damien Mascret, en direct sur le plateau du 20 Heures de France 2. "Plus de 10 millions d’enfants ont été vaccinés, et aux États-Unis, 7 millions d’enfants ont reçu une dose. On a même deux millions d’enfants qui ont reçu deux doses", indique le médecin.

"Il y aura peu d’effets de la vaccination des enfants sur la cinquième vague"

Quel est l’intérêt de la vaccination des 5-11 ans ? "Pour la Haute autorité de santé, c’est d’abord un intérêt individuel. On espère, grâce à la vaccination et malgré l’arrivée d’Omicron, réduire le risque de Covid longs, le risque de formes graves, peut-être même le risque de syndromes inflammatoires généralisés. L’autre intérêt, c’est aussi évidemment d’éviter les fermetures de classe. Sur le bénéfice collectif, c’est un peu moins convaincant parce que selon la Haute autorité de santé, il y aura peu d’effets de la vaccination des enfants sur la cinquième vague", explique le docteur Damien Mascret.